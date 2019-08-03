الرئيسية | عربي ودولي

ممثلة لبنانية معروفة تدعو لحرق الفلسطينيين بأفران هتلر!

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 أغسطس 2019 - 13:43
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تغريدة قيقانو عنصرية، فيما اعتبرها آخرون واقعية وعفوية. [إنترنت]
أشعلت ممثلة لبنانية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعت إلى حرق الفلسطينيين في أفران هتلر إثر احتجاجاتهم على قرارات وزارة العمل اللبنانية.

حيث كتبت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو على تويتر:

“تظاهرات الفلسطينيين في منطقة صيدا جنوب لبنان، تحتاج إلى قمع استخباراتي أو حكومة عسكرية أو أفران تشبه تلك التي استخدمها هتلر لحرق اليهود”.

هذا واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تغريدة قيقانو عنصرية، فيما اعتبرها آخرون واقعية وعفوية وتعبر عن وجهة نظرها.

أخبار ذات صلة
يوسف الشاهد يُحضر نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس

وكان اللاجئون السوريون والفلسطينيون، تظاهروا في الآونة الأخيرة احتجاجاً على قرار أصدره وزير العمل اللبناني، ضمن خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، وهو ما اعتبروه استهدافا لهم.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن