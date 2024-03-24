ممثلو «قوات حفتر» ينسحبون من ملف المصالحة ويشترطون سحبه من المجلس الرئاسي للعودة

قرر ممثلو «قوات حفتر» الانسحاب من ملف المصالحة الوطنية، المزمع عقده في أبريل، بعد أن سحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرار ضم قتلى وجرحى قوات “حفتر” إلى هيئة الشهداء.

واشترط ممثلو «قوات حفتر» في بيان أمس السبت، سحب الملف من المجلس الرئاسي لاستمرارهم في اللجنة، كشرط وحيد لا رجعة دون تحقيقه.

وانتقد البيان المجلس الرئاسي بعد سحبه للقرار، معتبرين أنه غير مؤهل لتولي إدارة مشروع المصالحة الوطنية.

ودعا البيان الاتحاد الإفريقي إلى اختيار طرف أقدر على قيادة هذا الملف وغير خاضع للضغوط، مضيفين في بيانهم، أن قرار الرئاسي فيه انحياز لطرف على حساب طرف آخر وانزياحا عن مبدأ “الحياد الذي من المفترض أن يكون عليه، ونسفا لجهود الاتحاد الإفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية”. كما دعا البيان إلى إعادة النظر في تولي علي اللافي النائب بالمجلس الرئاسي باعتباره رئيس لجنة المصالحة، الإشراف على ملف المصالحة متهمينه بالإقصاء والمراوغة والتسويف.