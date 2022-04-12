ممثلو 5+5 عن المنطقة الغربية: الدخول في مماحكات سياسية سيعيدنا للمربع الأول

قال ممثلو اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية إنّ الدخول في المماحكات السياسية والدخول في الصراع بين الأطراف المختلفة سيعيدنا للمربع الأول.

وأكّد ممثلو اللجنة العسكرية في بيان لهم أنّ اللجنة فنية بحتة، ولها واجبات محددة بعيدة عن العمل السياسي، مؤكدين الحرص على ما توصلت إليه اللجنة المشتركة 5+5 من اتفاقيات وما أقرت من خطط طول مسيرتها.

وأوضحت اللجنة أنّ قرار وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه اللجنة في جنيف وفر جوا من الاستقرار والهدوء في كل التراب الليبي، وأنّهم لن يدخروا أي جهد في القيام بأي عمل يبعد شبح الحرب ويقرب بين الليبيين.