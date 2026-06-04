ممثل أمريكي شهير يشن هجوما عنيفاً على ترامب: «مهووس ومجنون»

أثار الممثل الأمريكي الشهير ريتشارد جير جدلًا واسعًا بعد هجوم سياسي حاد وجّه فيه انتقادات مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستخدمًا أوصافًا شديدة اللهجة خلال مشاركته في “منتدى أوسلو للحرية” في النرويج، حيث تحولت كلمته إلى واحدة من أكثر المداخلات إثارة للجدل في الحدث.

وخلال حديثه أمام جمهور من النشطاء والحقوقيين، وصف ريتشارد جير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “مهووس” و“مجنون”، في سياق نقده للوضع السياسي في الولايات المتحدة، محذرًا مما اعتبره تراجعًا خطيرًا في المسار الديمقراطي داخل البلاد.

وجاءت تصريحات جير خلال جلسة حوارية مع الناشط الحقوقي الفنزويلي النرويجي ثور هالفورسن، حيث تناول قضايا السياسة والحرية والتاريخ، قبل أن ينتقل إلى هجوم مباشر على ترامب، واصفًا المرحلة الحالية بأنها “أحلك لحظة” في التاريخ السياسي الحديث الذي شهده بنفسه.

وقال الممثل الأمريكي إن ما يجري في الولايات المتحدة يثير قلقًا عميقًا، مضيفًا أن “من غير المعقول أن تصل البلاد إلى هذا المستوى من الانقسام”، معتبرًا أن وصول ترامب إلى الرئاسة يعكس، بحسب تعبيره، حالة من الغفلة السياسية لدى الناخبين وعدم الاكتراث بالمخاطر المحتملة.

وأضاف جير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “عكر كل شيء تقريبًا داخل الحكومة والمجتمع الأمريكي منذ اليوم الأول”، مشيرًا إلى أن ما يحدث يستوجب، على حد قوله، يقظة سياسية أكبر من المواطنين وعدم الاكتفاء بالمراقبة الصامتة.

وفي سياق حديثه، قارن الممثل الأمريكي بين الوضع الحالي في الولايات المتحدة وتجارب تاريخية مظلمة في أوروبا، مستشهدًا بزيارته إلى معسكر الاعتقال النازي داخاو في ألمانيا، حيث قال إنه صُدم من سرعة التحول الاجتماعي والسياسي الذي أدى إلى انهيار القيم الإنسانية هناك.

وأوضح أن التجربة التاريخية الألمانية تعكس، في نظره، كيف يمكن للمجتمعات أن تنزلق نحو أنظمة قمعية بسرعة إذا غابت اليقظة العامة، محذرًا من ما وصفه بـ“ديكتاتورية الوحوش” التي قد تتشكل تدريجيًا دون أن يلاحظها الناس.

وشدد جير على أن الخطر لا يكمن فقط في القيادات السياسية، بل في “الصمت الشعبي” وعدم المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، قائلًا إن الاكتفاء بالراحة الشخصية والابتعاد عن التصويت أو النقاش العام قد يفتح الباب أمام تحولات سياسية غير متوقعة.

وأضاف أن كثيرين، على حد تعبيره، يبررون الأوضاع القائمة بحجة الاستقرار الشخصي، بينما تتغير ملامح النظام السياسي بشكل تدريجي دون انتباه، داعيًا إلى ما وصفه بـ“الانتباه المستمر للإشارات السياسية”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل انقسام سياسي حاد داخل الولايات المتحدة، حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة جدل واسع داخليًا وخارجيًا، في وقت تتزايد فيه حدة الخطاب بين مؤيديه ومعارضيه على الساحة السياسية والإعلامية.

https://www.youtube.com/watch?v=E5NvR1BVNQw