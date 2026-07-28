ممثل أمريكي يهاجم نتنياهو: أنت «قاتل مختل» ولن تفلتَ من العدالة

هاجم الممثل الأمريكي مارك رافالو رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موجهًا إليه انتقاداتٍ حادةً على خلفية ترحيبه بإعفاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من منصبه، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تغيّر مسار العدالة أو تمحو ما وصفها بجرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.

وفي تدوينةٍ عبر حسابه على منصة “إكس”، قال رافالو إن إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن تمحو جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، مضيفًا: “لن تفلت من العدالة، ولن تتمكن من تغيير التاريخ. أنت قاتلٌ مختلٌ يا بنيامين نتنياهو، وهكذا سيذكرك التاريخ دائمًا”.

وجاءت تصريحات رافالو بعد ترحيب بنيامين نتنياهو بإعفاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من منصبه.

وكانت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أعفت كريم خان من منصبه، عقب تصويتٍ سريٍّ أُجري خلال جلسةٍ خاصةٍ في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على خلفية تحقيقٍ يتعلق بمزاعم تحرشٍ جنسيٍّ، بحسب مصادر دبلوماسيةٍ نقلت عنها وكالة الأناضول.

وصوّتت 82 دولةً من أصل 125 دولةً عضوًا في المحكمة لصالح عزل خان، مقابل معارضة 13 دولةً وامتناع 15 دولةً عن التصويت. ويشترط نظام روما الأساسي موافقة 63 دولةً على الأقل لعزل المدعي العام، ليصبح كريم خان أول مدعٍ عامٍّ يُعفى من منصبه منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 2002.

وتواجه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا أمريكيةً وإسرائيليةً متصاعدةً منذ إصدارها مذكرتَي اعتقالٍ بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهاماتٍ بارتكاب جرائم حربٍ بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي أعقاب صدور المذكرتين خلال نوفمبر 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على كريم خان وعددٍ من قضاة المحكمة ومسؤوليها.

ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي عام 2015 منح المحكمة اختصاصًا بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، بصرف النظر عن جنسية المتهمين.

هذا ويُعد مارك رافالو من أبرز الأصوات في هوليوود الداعمة لوقف الحرب في قطاع غزة. ففي أكتوبر 2023، انضم إلى أكثر من 50 فنانًا ضمن مبادرة “فنانون من أجل وقف إطلاق النار”، داعيًا إلى وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار.

كما انتقد لاحقًا تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن ضحايا الحرب، وشارك في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2024 مرتديًا دبوسًا يدعو إلى وقف إطلاق النار، إلى جانب مطالبته بفرض حظرٍ على تصدير الأسلحة الأمريكية التي يرى أنها قد تُستخدم في انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان. وإلى جانب نشاطه المرتبط بغزة، يُعرف رافالو بدفاعه عن قضايا البيئة والعدالة العرقية والطاقة النظيفة.

Just because you lobbied to have the man who issued the war crimes taken down doesn’t mean the war crimes disappear or your guilt is assuaged. You will not outrun justice. You will not lobby history. You are a murderous maniac Benjamin Netanyahu. You will always be remembered as… https://t.co/R8nEWin8MX — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 26, 2026