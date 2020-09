ممثل سياسة الاتحاد الأوروبي يصل طرابلس

التقى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السرّاج وأعضاء المجلس في العاصمة طرابلس، وذلك في أول زيارة له لليبيا منذ توليه مهامه في الاتحاد.

وأشار المسؤول الأوروبي، في تغريده له على تويتر اليوم، بأنه يعمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى انهاء الصراع في ليبيا.

وقال بوريل: “نرحب بالتفاهم الأخير الخاص بوقف إطلاق النار ونواصل دعم الحوار والحل السياسي بقيادة الليبيين”.

وأضاف: “بحثنا الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5+5 ورفع الحصار النفطي”.

ويرغب الأوروبيون بالعمل على تسريع العودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5+5 وإعادة تصدير النفط، حيث “تعد كل هذه الأمور دعائم أساسية لوقف النزاع”، بحسب كلام بوريل.

هذا ومن المقرر أن يزور المسؤول الأوروبي أيضاً شرق ليبيا في وقت لاحق.

Discussed ways forward to advance political process, to return to 5+5 military committee talks, and to lift oil blockade.

EU strongly supports Berlin process, mediation efforts and deescalation measures, including arms embargo – key elements to bring Libyan conflict to an end. pic.twitter.com/nCFGH4ksb1

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 1, 2020