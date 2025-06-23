ممثل كويتي يسخر من المتحدث الإسرائيلي!

شهدت الساعات الأخيرة موجة من الأحداث المتنوعة، من سخرية سياسية أثارت جدلاً واسعاً بين ممثل كويتي والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى مأساة إنسانية في مصر بفعل أزمة نفسية دفعت سيدة لقتل أطفالها، كما هزّ إطلاق نار مهرجاناً تاريخياً في أمريكا، وتصاعدت أعداد ضحايا حادث مأساوي في الجزائر، في المقابل، برز تحدي رياضي غير متوقع لملياردير أمريكي، وتحققت سابقة قانونية بالتعاطي مع “أفاتار” رقمي لشخص متوفى في محكمة أمريكية، ما يعكس تنوع الأحداث وتداخل السياسة، الأمن، الرياضة، والتكنولوجيا في مشهد عالمي معقد.

ممثل كويتي يثير استفزاز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد تقليده له في فيديو ساخر

أثار الممثل الكويتي محمد عاشور استياء المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه الفنان الكويتي وهو يقلد أدرعي بطريقة ساخرة.

الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر عاشور وهو يتنكر في هيئة أدرعي، ويرد على أسئلة بصيغة كوميدية، متناولًا قضايا مثل الأوضاع في تل أبيب والصواريخ.

في الفيديو، يبدأ عاشور بالتعليق على سؤال موجه له حول كونه “حمارًا”، ليجيب بسخرية قائلاً: “أشكرك على هذا المديح… وصلتني اتصالات من جمعية حقوق الحمير، هناك حمار قادم لأنكم تشبهوني به”. كما علق على سقوط صاروخ في تل أبيب قائلاً: “يبدو أنه بلل سرواله”.

وردًا على الفيديو، انتقد أفيخاي أدرعي محاكاة عاشور، واصفًا تقليده بـ”الفاشل” و”محاولة يائسة”، مؤكدًا أنه لا يشبهه إطلاقًا ولا يشبه حتى “أدنى مستويات المصداقية”، كما أضاف: “ما تفعلونه ليس تقليدًا، بل انتحال ركيك”.

بدوره، رد محمد عاشور على تعليقات أدرعي، مؤكدًا أن “رد أدرعي هو أكبر نجاح له”، مشيرًا إلى أنه لا يتشرف بأن يكون مشابهًا له.

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ردك على الفيديو اكبر نجاح لي ❤️🇵🇸✌️



و طبعاً ما اشبهك و لا اتشرف اني اشبهك @avichay_adraee pic.twitter.com/UBxzqf2UcZ — محمد عاشور (@M_F_Ashour92) June 23, 2025

مصر: سيدة تقتل أطفالها الثلاثة خنقاً في مدينة الشروق بسبب أزمة نفسية وضيق مادي

تواصل أجهزة المباحث في مصر تحقيقاتها المكثفة في جريمة مروعة هزت مدينة الشروق بالقاهرة، حيث قتلت سيدة أطفالها الثلاثة خنقًا.

وأفاد موقع “بوابة الأهرام” بأن المتهمة سلمت نفسها للشرطة بعد ارتكاب الجريمة، فيما كشفت التحريات الأولية أن أعمار الأطفال تراوحت بين 6 و9 سنوات. تم نقل الجثث إلى المشرحة لفحص دقيق لتحديد أسباب الوفاة وآلية حدوث الإصابات.

في السياق نفسه، أكد موقع “مصراوي” أن السيدة أرجعت فعلتها إلى معاناة نفسية حادة وضيقة مالية خانقة، حيث كانت تعاني من عجز في تأمين مصروفات أبنائها الدراسية. وُجدت جثث الأطفال في غرف منفصلة داخل الشقة، مع وجود آثار واضحة للخنق على رقابهم.

استمعت النيابة العامة إلى شهادات الجيران وشهود العيان، الذين أشاروا إلى أن الأم كانت تعاني من اكتئاب وقلق نفسي خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة المأساوية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتواصل النيابة العامة التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث بالكامل.

الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة 7 بإطلاق نار خلال احتفالات “يوم التحرر من العبودية” في تولسا

شهد مهرجان “جونتينث تولسا 2025” في حي غرينوود التاريخي بمدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، إطلاق نار مساء السبت، أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 22 عاماً وإصابة 7 آخرين بينهم شاب يبلغ 17 عاماً وامرأة مسنة، وفقًا لبيانات شرطة تولسا.

ووقع الحادث حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي، أثناء تأمين الشرطة للمهرجان الذي يحيي ذكرى انتهاء العبودية في الولايات المتحدة، والذي يُقام في 19 يونيو من كل عام. واندلعت الفوضى عندما بدأ الحاضرون بالفرار في اتجاهات مختلفة عقب إطلاق النار.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات محلية، من بينهم شاب عمره 24 عاماً أُدخل في حالة حرجة. ولم تعلن السلطات بعد عن أسماء الضحايا أو المشتبه بهم، لكنها أكدت وجود مطلقَي نار اثنين على الأقل قيد التحقيق.

وتواصل شرطة تولسا تحقيقاتها بدعم من مكتب التحقيقات في ولاية أوكلاهوما، في حين أصدرت لجنة تنظيم المهرجان بيانًا أكدت فيه تعرض الفعالية للحادث وتعليق جميع الفعاليات احترامًا للمصابين، مع استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية.

يُذكر أن مهرجان “جونتينث” يُحتفل به في 19 يونيو من كل عام، تخليدًا لإنهاء العبودية في الولايات المتحدة، ويشمل فعاليات ثقافية وتاريخية تستمر عادة أسبوعًا.

في سابقة قانونية.. “أفاتار” لشخص متوفى يدلي بشهادته أمام المحكمة!

شهدت ولاية أريزونا الأمريكية حالة قانونية هي الأولى من نوعها في العالم، حيث تم استخدام تجسيد رقمي (أفاتار) لشخص متوفى لإدلاء شهادته أمام المحكمة. التجسيد الرقمي تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لشخص يُدعى كريس بيلكي، الذي توفي في حادث مروري.

وكانت القضية قد أثارت تعقيدًا عندما واجهت عائلة بيلكي صعوبة في التعبير عن حجم الخسارة الشخصية أمام المحكمة بعد وفاة كريس، فقرروا استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة إحياء صوت كريس عبر إنشاء “أفاتار” رقمي يعكس مظهره وأسلوب كلامه، وتم استخدام صور عائلية وتسجيلات صوتية لإعادة تشكيل شخصية كريس. كما كتبت شقيقته، ستايسي ويلز، النص الذي ألقاه “أفاتار” نيابة عنه.

وفي المحكمة، سمح القاضي تود لانغ بعرض الفيديو الذي يظهر “أفاتار” وهو يدلي بشهادته. وبعد مشاهدته، صرح القاضي قائلاً إنه “رأى تجسيدًا للضحية” ويعتبره حقيقيًا، بناءً على ذلك، حكمت المحكمة على القاتل غابرييل هوركازيتاس بالسجن لمدة 10.5 سنوات، وهي مدة أطول مما طلبته النيابة العامة، ولكنها كانت بالضبط ما طالب به أفراد عائلة الضحية.

ارتفاع حصيلة ضحايا “كارثة” ملعب خمسة يوليو في الجزائر إلى ثلاثة قتلى وأكثر من 70 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في ملعب خمسة يوليو بالعاصمة الجزائرية، خلال مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة في الدوري المحلي لكرة القدم.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن مشجعاً لقي حتفه فور سقوطه من المدرجات العلوية أثناء احتفالات جماهير مولودية الجزائر بفوز فريقهم بلقب الدوري بعد التعادل السلبي مع نجم مقرة، فيما توفي مشجعان آخران لاحقًا في المستشفى.

وأكدت أن مستشفيات العاصمة استقبلت أكثر من 70 مصابًا، غالبيتهم يتلقون العلاج، بينما خرج بعضهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

بسبب ترامب.. مقاتل أذربيجاني يتحدى إيلون ماسك بعد فوزه في “UFC” (فيديو)

أثار المقاتل الأذربيجاني رافائيل فيزيف موجة من التفاعل على مواقع التواصل، بعدما وجّه تحديًا مفاجئًا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عقب فوزه في نزال ضمن بطولة “UFC Fight Night” التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتمكّن فيزيف (32 عامًا) من الفوز على المقاتل التشيلي إغناسيو باهامونديس بالنقاط، ليحقق بذلك انتصاره الثالث عشر في مسيرته الاحترافية مقابل أربع هزائم.

لكن المفاجأة جاءت خلال المؤتمر الصحفي عقب النزال، حينما سُئل عن السبب وراء تحديه لإيلون ماسك، فأجاب ساخرًا: “لا أعرف. لقد طرده ترامب للتو (من إدارته)، بدأوا يتباهون بشتى الطرق، أعتقد أن الرجل في حالة من التراجع والانحدار، وربما علي أن أنتشله قليلاً أيضًا”.

ويأتي هذا التصريح في سياق التوترات المتزايدة في الساحة السياسية الأمريكية، حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ خطوات جذرية منذ عودته إلى البيت الأبيض، بعضها طال رموزاً في وادي السيليكون.

ورغم الطابع الطريف للتحدي، إلا أن حديث فيزيف سلط الضوء على التداخل غير المألوف بين عالم الرياضة والسياسة والتكنولوجيا، في لحظة استثنائية جمعت بين الحلبة والبيت الأبيض و”إكس” (تويتر سابقًا).