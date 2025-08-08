ممداني يصف نفسه بـ«كابوس ترامب الأسوأ» ويؤكد: لن أطلب دعمه كما فعل كومو

في تصعيد جديد للخطاب السياسي في سباق رئاسة بلدية نيويورك، وصف المرشح الاشتراكي زهران ممداني نفسه بأنه “كابوس دونالد ترامب الأسوأ”، مؤكداً أنه لن يتراجع عن مواقفه المعارِضة لسياسات الرئيس الأمريكي.

وفي مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا، قال ممداني: “دونالد ترامب لم يتصل بي. لكن إن فعل، سأقول له ما أقوله الآن: أجندتي واضحة، الدفاع عن الناس، لا مصالح النخبة”، مشيراً إلى أن حملته “تكشف خيانة ترامب لمن وعد بالدفاع عنهم”.

تأتي تصريحات ممداني بعد تقارير تحدثت عن مناقشات أجراها ترامب مع الحاكم السابق أندرو كومو وعدد من المقربين منه بشأن دعم مرشح قادر على هزيمة ممداني، في ظل تنامي شعبيته بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وانتقد ممداني بشدة فكرة تدخل ترامب قائلاً: “لن أكون مثل أندرو كومو، لن أطلب دعم ترامب لهزيمة إرادة الديمقراطيين في نيويورك. ما أخشاه هو أن يبيع البعض أصوات سكان المدينة مقابل صفقة سياسية”.

ورد كومو عبر منصة “إكس” قائلاً: “كالعادة، أنت تفتقر إلى الحقائق وتفيض بالهراء… ترامب سيجتاحك كما يفعل السكين الساخن في الزبدة. أنت حلم للجمهوريين”.

من جانبها، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريح لموقع “فوكس نيوز”، وجود نية لدى الرئيس ترامب للتدخل في سباق بلدية نيويورك، مؤكدة أن “الرئيس لا ينوي إعلان دعمه لأي مرشح”.

ويواجه ممداني حملة شرسة من بعض الشخصيات السياسية والإعلامية، حيث وصفه بعض النواب اليهود في الكونغرس بأنه “يمثل تهديدًا حقيقياً بمعاداة السامية”، في وقت يواصل فيه المضي قدمًا في حملته تحت شعار “مدينة للجميع”.

وفي ختام مؤتمره الصحفي، قال ممداني: “كفى نظرات فوقية، وكفى تجاهلًا لأصوات الناس. هذه الحملة ليست ضد شخص، بل ضد نهج سياسي خان المبادئ”.

NOW: "My administration will be Donald Trump's worst nightmare." – Zohran Mamdani speaks outside Federal Plaza in NYC after President Trump threatens to intervene in the city's Mayoral race. pic.twitter.com/GSYkv59vE3 — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) August 7, 2025