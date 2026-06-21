ممداني يهاجم إيباك: تستخدم المال للتأثير على السياسة الأمريكية

وجّه عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني انتقادات حادة إلى اللجنة الأمريكية للشؤون العامة الإسرائيلية المعروفة باسم “إيباك”، واصفاً أعضاءها بأنهم “وحوش”، ومتهماً المنظمة بإنفاق ملايين الدولارات بهدف التأثير على الرأي العام الأميركي.

وجاءت تصريحات ممداني خلال تجمع جماهيري حاشد نظّمه السيناتور بيرني ساندرز في مسرح “كينغز” بمنطقة بروكلين، وذلك عشية الانتخابات التمهيدية الديمقراطية للمرشحين التقدميين للكونغرس.

وخلال خطابه الذي استمر نحو ثلاثين دقيقة، دعا ممداني إلى دعم عدد من المرشحين التقدميين، من بينهم المراقب المالي السابق لمدينة نيويورك براد لاندر، وعضو جمعية ولاية نيويورك كلير فالدِز، والناشطة دارياليزا أفيلا شوفالييه، التي شاركت في تنظيم مخيم كولومبيا الجامعي المؤيد لفلسطين.

كما صعّد ممداني من انتقاداته لتشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهماً إدارته للحرب في قطاع غزة.

وأضاف أن “الوحوش التي نواجهها تتخذ أشكالاً متعددة”، في إشارة إلى جهات سياسية ومالية، قبل أن يخصّ بالذكر منظمة “إيباك”.

واتهم ممداني المنظمة بأنها تستخدم “ملايين الدولارات من المال المظلم” بهدف التأثير على السياسة الأميركية، وتحريك الرأي العام داخل الولايات المتحدة.

كما قال إن المنظمة تعمل على “تحريض الأميركيين ضد بعضهم البعض” بدلاً من توجيههم نحو التغيير السياسي، وفق تعبيره.