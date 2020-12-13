مملكة «بوتان» تُطبع علاقاتها مع إسرائيل.. ونتانياهو يرحب

بوتان بلد صغير يقع بين الهند والصين، وهي دولة جبلية يعيش فيها 800 ألف نسمة، يتبع معظمهم الديانة البوذية.

صحيفة “جيروزاليم بوست” أفادت أمس السبت بأن الكيان الصهيوني ومملكة بوتان وقعتا اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما.

وذكرت الصحيفة أن السفير الصهيوني لدى الهند رون مالكا ونظيره البوتاني فيتسوب نامغيل وقعا الاتفاق النهائي لتطبيع العلاقات أمس السبت.

وأجرت وزارتا الخارجية في البلدين محادثات سرية خلال العام الماضي بهدف إقامة علاقات رسمية، وفقا لما ذكرت قناة الحرة عن الصحيفة الصهيونية.

ورحب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو بإقامة علاقات دبلوماسية بين الكيان الصهيوني ومملكة بوتان وقال إنها تشكل ثمرة أخرى لاتفاقات السلام.

وأضاف نتانياهو “نجري اتصالات مع دول أخرى تريد أن تقيم علاقات دبلوماسية معنا”.

وجاء الاتفاق بعد يومين من تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والمغرب، في 4 اتفاق عربي -صهيوني من نوعه خلال 4 أشهر، بعد أن وافقت البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان مؤخرا على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.