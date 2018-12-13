“مميش” شراكة عربية مع دبي وتصريحات حول نشاط القناة

صرح رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لتنمية محور القناة الفريق مهاب مميش “إن قناة السويس سوف تكون قاطرة الاقتصاد المصري، خلال الفترة القادمة، وقبل معركة التنمية التي تخوضها الدولة المصرية .

جاءت كلمة الفريق مهاب مميش خلال زيارة وفد اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري تحت رئاسة المهندس أحمد سمير، وأشار “أن هناك خمسة وعشرين ألف عامل مصري يعملون في قناة السويس، ولا يوجد عامل أجنبي واحد، ونستهدف من خلال المشروعات الاستثمارية المستقبلية بمحور القناة زيادة العمالة المصرية، من أجل توفير فرص عمل للشباب”، وأكد “أن القناة قد حققت مليار دولار زيادة بعد حفر قناة السويس الجديدة”.

أوضح الفريق “أن الدولة المصرية قد نفذت قناة السويس الجديدة من أجل مواكبة التطور السريع للملاحة العالمية، وهو ما جرى بشكل فعلي من خلال خفض نسبة عبور السفن لمدة أحد عشر ساعة بدلا من اثنين وعشرين ساعة، لذلك لم يكن من المعقول على الإطلاق الاستمرار بالمواصفات القديمة لقناة السويس، وأشار “مكناش عايزين نوصل لنقطة إن السفن بتعرف تعبر من خلال القناة خصوصا مع تطورها وزيادة حجمها ومسافة عمقها”.

وأكد مهاب مميش “أن الأزمة الحالية هي افتقاد القيمة المضافة للسفن العابرة من خلال قناة السويس، للأسف السنة اللي فاتت عبر من خلال القناة مليار طن بضاعة ولكن دون قيمة مضافة، لذلك نحن في حاجة ملحة لإنشاء المناطق اللوجستية”.

ومن جانب آخر نفى مهاب مميش ما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع ما نسبته 49% من المنطقة لموانئ دبي العالمية مشيراً أنه قد وقعت اتفاقية شراكة بين الجانبين لتطوير منطقة صناعية وتجارية وسكنية متكاملة في العين السخنة في جمهورية مصر العربية.