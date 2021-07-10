مناشدات بإنهاء معاناة الليبيين العالقين بمنفذ رأس إجدير

ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتحرك العاجل و منح الأذن للسماح للمواطنين الليبيين العالقين بمنفذ رأس إجدير الحدودي بالدخول، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي تسبب بها قرار الحكومة المفاجئ وغير المدروس، بحسب المنظمة.



وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم، إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنون الليبيون العالقون في تونس قرب معبر رأس إجدير الحدودي.

وأوضح بيان اللجنة أن عشرات العائلات قضت ليلة أمس الجمعة في العراء، وسط ظروف مناخية قاسية، ناهيك عن وجود جثامين في سيارات نقل الموتى التي لم يتم السماح لهم بالدخول للأراضي الليبية، وذلك بسبب قرار حكومة الوحدة الوطنية إغلاق المنافذ البرية مع دولة تونس دونما أي ترتيبات مسبقة ودونما استثناء للحالات الإنسانية الطارئة والصحية الحرجة.

🔵 بيان صحفي :🔽 ‏أوضاع إنسانية صعبة، يمر بها المواطنين الليبيون العالقون في تونس قرب معبر رأس اجدير الحدودي أنفسهم فيها،… تم النشر بواسطة ‏اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا – Nchrl.‏ في السبت، ١٠ يوليو ٢٠٢١