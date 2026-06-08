مناشدة عاجلة لمعالجة «ضعف الكهرباء» في غات

وجهت بلدية غات مناشدة عاجلة إلى الشركة العامة للكهرباء، دعت فيها إلى التدخل الفوري لمعالجة مشكلة ضعف وتذبذب الجهد الكهربائي في المنطقة، في ظل ما تشهده المدينة من ظروف استثنائية أثرت بشكل مباشر على الخدمات الأساسية وزادت من الأعباء على المواطنين.

وأوضحت البلدية أن استمرار ضعف التيار الكهربائي انعكس سلبًا على استقرار الخدمات الحيوية داخل غات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من الشركة العامة للكهرباء لتحسين أداء الشبكة وضمان استقرارها.

كما وجهت بلدية غات مناشدة مماثلة إلى شركة البريقة لتسويق النفط، طالبت فيها بتخصيص كميات من الوقود لدعم مكتب خدمات غات التابع لشركة المياه والصرف الصحي، بما يمكّنه من مواصلة مهامه التشغيلية والخدمية على الوجه المطلوب.

وأكدت البلدية أن توفير الوقود يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية الأعمال الميدانية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات خلال فصل الصيف، وما يرافقه من ضغط متزايد على البنية التحتية والخدمات العامة.

وشددت بلدية غات على أن استقرار خدمة الكهرباء ودعم الجهات الخدمية يُعدان من الضرورات الملحة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، داعية الجهات المختصة إلى الاستجابة السريعة والتعاون بما يخدم المصلحة العامة.