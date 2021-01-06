مناظرة بين المترشحين للانتخابات المجلس البلدي زليتن

أُقِيمت مساء أمس، بمدينة زليتن، مناظرة بين المترشحين لعضوية المجلس البلدي زليتن استعدادا ليوم الاقتراع لانتخاب مجلس بلدي جديد لبلدية زليتن.

وقدم كل مترشح برنامجه وأعضاء قائمته والبرامج والمشاريع التي سينفذها في نطاق بلدية زليتن خدمة للمواطن، والعمل على تحسين وزيادة مستوى الخدمات بها.

وقام المنسق الميداني للجنة المركزية لانتخابات البلدية محمود الفرجان بزيارة اللجنة الفرعية زليتن وذلك للوقوف على الاستعدادات ليوم الاقتراع يوم غد الخميس 7 يناير الجاري.

وفي وقت سابق، حدد عميد المجلس البلدي زليتن المكلف ميلاد الصداعي يوم الخميس عطلة رسمية باعتباره يوم اقتراع لانتخاب المجلس البلدي.

جاء ذلك في قرار للعميد، نشرته الصفحة الرسمية لبلدية زليتن على فيسبوك، أشار فيه إلى أن الخميس المقبل سيكون عطلة بجميع المؤسسات العامة داخل النطاق الإداري للبلدية، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 41 من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 6 للعام 2020 باعتبار يوم الانتخابات البلدية يوم إجازة رسمية.

واستثنى القرار المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية والصحية، مشددا على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره، في الثالث من يناير الجاري.