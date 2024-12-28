منافسات الدوري الممتاز في أوجها.. وهذه نتائجه حتّى الآن!

أسفرت نتائج ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، عن تعادل إيجابي بين فريقي الوطن والملعب الليبي، بهدفين لهدفين على ملعب النهر الصناعي، ليصل فريق الوطن إلى أربع نقاط، بينما توقف رصيد الملعب الليبي عند نقطتين.



وحقق فريق أساريا، أول فوز له على ضيفه الظهرة بهدف نظيف في ملعب أبو عيسى ضمن المجموعة الرابعة، ليصل إلى النقطة الرابعة، بينما بقي الظهرة عند نقطتين.

كما شهدت الجولة الثالثة أيضًا تعادل فريق الصداقة مع ضيفه الأهلي بنغازي بهدف لهدف، ليصل الصداقة إلى النقطة الرابعة، بينما حافظ الأهلي على صدارة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.

في السياق، ووسط توقعات بمتابعة جماهيرية كبيرة، يدخل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم مساء اليوم في أسبوعه الرابع، حيث تجرى أربع مباريات مثيرة، اثنتان في المجموعة الأولى واثنتان في المجموعة الثالثة.

ففي المجموعة الأولى، يستقبل فريق البروق صاحب النقطة الوحيدة على ملعب شحات فريق الصقور حامل الأربع نقاط، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء، وفي نفس المجموعة، يستضيف فريق التحدي على ملعب شهداء بنينا فريق الأنصار، وكلا الفريقين يمتلك أربع نقاط، حيث تقام المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساءً، بحسب وكالة وال.

أما في المجموعة الثالثة، وعلى ملعب أبوسليم، يستقبل فريق المجد صاحب الثلاث نقاط فريق البشائر صاحب الأربع نقاط في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً. وعلى نفس الملعب، يلتقي فريق الأولمبي المتصدر بسبع نقاط مع فريق النهضة الخالي من النقاط، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً أيضًا.