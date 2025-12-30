منافسات «كأس إفريقيا» تشهد وداعاً مبكراً لفرق كبيرة

ودعت ستة منتخبات رسمياً منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، مع انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات الأولى والثانية، فيما حسم أربعة عشر منتخباً تأهلهم إلى دور الـ16، وسط استمرار الصراع على بطاقة الوصافة في المجموعة الثالثة ومقعد محتمل لأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

المنتخبات المغادرة:

زامبيا: خرجت بعد خسارتها أمام المغرب 3-0، منهية مشوارها في البطولة.

خرجت بعد خسارتها أمام المغرب 3-0، منهية مشوارها في البطولة. جزر القمر: ودعت البطولة بعد تعادلها السلبي مع مالي ضمن نفس المجموعة.

ودعت البطولة بعد تعادلها السلبي مع مالي ضمن نفس المجموعة. زيمبابوي: خسرت أمام جنوب إفريقيا 3-2 لتودع المنافسة مبكراً.

خسرت أمام جنوب إفريقيا 3-2 لتودع المنافسة مبكراً. بوتسوانا: تلقت هزيمتين متتاليتين أمام السنغال وبنين، ما أدى إلى خروجها المبكر.

تلقت هزيمتين متتاليتين أمام السنغال وبنين، ما أدى إلى خروجها المبكر. غينيا الاستوائية: خسرت أمام السودان وبوركينا فاسو، لتغادر البطولة بعد مباريات المجموعات.

خسرت أمام السودان وبوركينا فاسو، لتغادر البطولة بعد مباريات المجموعات. الغابون: خرجت بعد هزيمتين متتاليتين أمام كوت ديفوار وموزمبيق.

تفاصيل المجموعات

شهدت المجموعة الأولى خروج زامبيا وجزر القمر بعد خسارة الأولى من المغرب وتعادل الثانية مع مالي، وفي المجموعة الثانية، ودعت زيمبابوي المنافسة بعد خسارتها أمام جنوب إفريقيا، فيما لا يزال منتخب أنغولا يتنافس على بطاقة أفضل أصحاب المركز الثالث، أما المجموعات الأخرى، فقد شهدت الإقصاء المبكر للمنتخبات الغابون وبوتسوانا وغينيا الاستوائية.

ومع تقدم البطولة، يسعى المنتخبات المتأهلة لمواصلة المنافسة على المراكز المتبقية في دور الـ16، حيث تتوقع جماهير الكرة الإفريقية مواجهات قوية ومثيرة في الأدوار الإقصائية المقبلة.

يذكر أن كأس الأمم الإفريقية تعد البطولة الأبرز على المستوى القاري، وتقام كل عامين، وتضم أفضل المنتخبات الأفريقية. خروج المنتخبات المبكرة يعكس صعوبة المنافسة وقوة الأداء في مرحلة المجموعات، حيث يظل التأهل مبكراً مؤشراً على جاهزية الفريق للمراحل الإقصائية.