منافسة مشتعلة في سوق الهواتف.. ما أحدث الابتكارات؟

أعلنت شركتا Xiaomi وOukitel عن هاتفين جديدين يستهدفان فئتين مختلفتين من المستخدمين، إذ تراهن شاومي على تقديم هاتف متوسط الإمكانات بمواصفات متقدمة، بينما تركز Oukitel على توفير جهاز شديد المتانة مخصص للرحلات والمغامرات مع بطارية استثنائية وكاميرات متطورة.

وكشفت Xiaomi عن هاتف Redmi Note 17 Pro، الذي يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69K، مع قدرة على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 2.5 متر، ويبلغ قياسه 163.5 × 78.3 × 8.5 ملم، فيما يصل وزنه إلى 222 غرامًا.

وزُود الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة، بدقة 1280 × 2772 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، وكثافة تصل إلى نحو 447 بكسلًا في البوصة، مع سطوع يصل إلى 3500 شمعة، وتحميها طبقة Corning Gorilla Glass Victus 2 المقاومة للخدوش والصدمات.

ويعمل Redmi Note 17 Pro بنظام أندرويد 16 مع واجهة HyperOS 3، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 و8 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إضافةً إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080p.

كما زودت Xiaomi الهاتف بمكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos، ومنفذي Nano-SIM مع دعم eSIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، وماسح بصمة مدمج، وتقنية الأشعة تحت الحمراء Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية، إلى جانب بطارية بسعة 8340 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، والشحن العكسي بقدرة 22.5 واط.

وفي المقابل، أعلنت Oukitel إطلاق هاتفها الجديد المصفح، الموجه لمحبي السفر والعمل في البيئات القاسية، إذ حصل على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، إضافةً إلى مقاومة الماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69K.

ويبلغ قياس الهاتف 178.3 × 84.3 × 34 ملم، ويزن 784 غرامًا، ويأتي بشاشة IPS LCD قياس 6.8 بوصة، بدقة 1080 × 2460 بكسل، ومعدل تحديث 120 هيرتز، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16، ومعالج MediaTek Helio G100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.

ويضم كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 و20 و2 ميغابيكسل، تتضمن عدسة مخصصة للتصوير الليلي، إضافةً إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

ويبرز الهاتف ببطاريته الضخمة التي تبلغ سعتها 33000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، كما يمكن استخدامها لشحن الهواتف والأجهزة الذكية الأخرى أثناء الرحلات.

وزودت Oukitel الهاتف أيضًا بمصابيح إضاءة قوية، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات راديو FM، وتقنية NFC، وأنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية، ليقدم خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى جهاز متين بقدرات تشغيل طويلة في الظروف الصعبة.

وتعكس هذه الإعلانات استمرار المنافسة في سوق الهواتف الذكية، مع توجه الشركات إلى تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستخدمين، بين من يبحث عن الأداء المتوازن والتقنيات الحديثة، ومن يفضل الهواتف المخصصة للرحلات والأعمال الميدانية ببطاريات كبيرة ومقاومة عالية.