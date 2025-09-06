منافسة نارية بين هدافي القارة.. «صلاح» على أعتاب التربع على صدارة التصفيات

واصل نجم منتخب مصر وهدافه البارز محمد صلاح تألقه في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما سجل هدفًا مهمًا في مرمى منتخب إثيوبيا، ليقود الفراعنة إلى الفوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة من دور المجموعات.

وسجل صلاح هدف مصر الأول في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء، ليعزز مكانته بين أبرز هدافي التصفيات الإفريقية. وارتفع رصيد صلاح إلى 7 أهداف، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي القارة، خلف لاعب الغابون دينيس بوانغا الذي يتصدر القائمة برصيد 8 أهداف بعد أن سجل هاتريك في الجولة نفسها ضد سيشل.

ترتيب هدافي إفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026

دينيس بوانغا (الغابون) – 8 أهداف

محمد صلاح (مصر) – 7 أهداف

محمد الأمين عمورة (الجزائر) – 6 أهداف

جوردان آيو (غانا) – 6 أهداف

كاموري دومبيا (مالي) – 6 أهداف

لاسينا تراوري (بوركينا فاسو) – 5 أهداف

محمود حسن تريزيغيه (مصر) – 5 أهداف

موسى بارو (جامبيا) – 5 أهداف

ويحتاج صلاح إلى هدفين فقط لينفرد بصدارة هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ، ليصبح الهداف التاريخي للقارة في التصفيات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الثامنة من التصفيات، في مباراة ستكون حاسمة على صدارة المجموعة وفرصة لصلاح لتعزيز صدارته بين هدافي القارة.