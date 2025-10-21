منافس جديد قوي بعالم هواتف أندرويد.. هونر تطلق أفضل حواسبها اللوحية

في عالم التكنولوجيا المتسارع، تتنافس الشركات الكبرى على تقديم أحدث الابتكارات التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم المتطور لتلبية احتياجات المستخدمين، Xiaomi تعلن عن هاتفها الجديد 15T Pro، الذي يأتي بمواصفات تقنية متقدمة وشاشة فائقة الجودة، مما يجعله منافسًا قويًا في سوق هواتف الأندرويد، في نفس الوقت، تكشف Honor عن حاسبها اللوحي الجديد MagicPad 3 Pro، الذي يتميز بشاشة كبيرة ومعالج قوي وقلم ذكي، ليكون خيارًا مثاليًا لمحبي الألعاب والإبداع الرقمي.

Xiaomi 15T Pro: منافس جديد قوي في عالم هواتف أندرويد

بدأت شركة Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد Xiaomi 15T Pro، الذي يأتي بمواصفات وتقنيات متطورة تجعله منافسًا قويًا في سوق هواتف أندرويد.

مواصفات الجهاز:

التصميم والمتانة: هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68 . الأبعاد: (162.7 × 77.9 × 8) ملم. الوزن: 210 غرام.

الشاشة: من نوع AMOLED . حجمها 6.83 بوصة. دقة العرض: 1280 × 2772 بيكسل. تردد تحديث الشاشة: 144 هيرتز. كثافة البيكسلات: حوالي 447 بيكسل لكل إنش. أقصى سطوع يصل إلى 3200 شمعة/متر مربع. محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i الشديد المتانة.

نظام التشغيل والمعالج: يعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة المستخدم HyperOS 2 . معالج: Mediatek Dimensity 9400 . معالج الرسوميات: Immortalis-G925 . ذاكرة وصول عشوائي (رام): 12 غيغابايت. ذاكرة تخزين داخلية: خيارات من 256 غيغابايت حتى 1 تيرابايت.

الكاميرات: كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة (50 + 50 + 12) ميغابيكسل. تشمل عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto . تدعم تصوير فيديوهات بدقة 8K. كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

المواصفات الأخرى: منفذين لشرائح الاتصال. منفذ USB Type-C 2.0. مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos . شريحة NFC . تقنية Infrared للتحكم في الأجهزة الإلكترونية عن بعد. بطارية بسعة 5500 ميللي أمبير. دعم للشحن السريع بقدرة 90 واط. دعم للشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط.



يأتي الهاتف بمواصفات متقدمة تجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام في فئة الهواتف الذكية عالية الأداء.

Honor تكشف عن أفضل حواسبها اللوحية: MagicPad 3 Pro

أعلنت شركة Honor عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد MagicPad 3 Pro، الذي يتميز بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم أنيق، ويتوقع أن يحقق نجاحًا في الأسواق بسبب الأداء العالي والسعر المنافس.

المواصفات الرئيسية:

التصميم والوزن: هيكل أنيق مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين، مع زجاج مقاوم للصدمات والخدوش. الأبعاد: 293.9 × 201.4 × 5.8 ملم. الوزن: 595 غرام. يأتي مع قلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

الشاشة: نوع IPS LCD. حجم الشاشة 13.3 بوصة. دقة العرض: 2136 × 3200 بيكسل. تردد التحديث 165 هيرتز. كثافة البيكسلات حوالي 289 بيكسل لكل إنش. تدعم تقنيات HDR Vivid ، مما يجعلها مناسبة جداً لعشاق الألعاب والفيديو.

المعالج والنظام: يعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة المستخدم MagicOS 10 . معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتقنية تصنيع 3 نانومتر. معالج الرسوميات Adreno 840. خيارات ذاكرة الوصول العشوائي: 12 أو 16 غيغابايت. خيارات التخزين الداخلي: 256 أو 512 غيغابايت.

الكاميرات: كاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 13 + 2 ميغابيكسل (عدسة ماكرو). تصوير فيديو بدقة 4K. كاميرا أمامية بدقة 9 ميغابيكسل، تدعم تسجيل فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الاتصال والبطارية: دعم تقنية Bluetooth 6.0. منفذ USB Type-C 3.2 Gen2 للشحن ونقل البيانات بسرعة عالية. بطارية بسعة 12450 ميللي أمبير. شحن سريع بقدرة 80 واط. دعم الشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 5 واط.

السعر المتوقع: حوالي 460 يورو.