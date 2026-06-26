منافس لـ«سامسونغ».. فيفو تطلق هاتفها الجديد

كشفت شركة vivo عن أحدث هواتفها القابلة للطي vivo X Fold6، في خطوة جديدة تعزز المنافسة في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، خاصة أمام سامسونغ وهونور وهواوي.

ويأتي الهاتف بتصميم متطور وهيكل أنيق، حيث تبلغ أبعاده عند فتحه بالكامل (159.7/142.3/4.3) ملم، بينما تصبح (159.7/72.6/9.2) ملم عند طيه، مع دعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ما يمنحه قدرة أعلى على التحمل في ظروف الاستخدام المختلفة.

ويعتمد الجهاز على شاشة داخلية مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED بمقاس 8.03 بوصة، بدقة (2200/2480) بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هيرتز، إضافة إلى دعم تقنيات HDR10 وDolby Vision، ما يوفر تجربة عرض غامرة للأفلام والألعاب.

أما الشاشة الخارجية فجاءت من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.53 بوصة بدقة عالية (1172/2748) بيكسل، لتمنح المستخدم تجربة استخدام كاملة حتى عند إغلاق الهاتف.

ويعمل vivo X Fold6 بنظام أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6 Fold، ويضم معالج MediaTek Dimensity 9500 Super مع معالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، إلى جانب خيارات ذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وسعات تخزين تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

وفي جانب التصوير، يحمل الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200 + 50 + 50 ميغابيكسل، تدعم تسجيل فيديو بدقة 8K، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

كما زودت vivo الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 7000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي بسرعة 40 واط، ما يمنح المستخدم عمر استخدام طويل وتجربة شحن مرنة.

ويشمل الهاتف أيضاً منفذي شرائح اتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، ودعم تقنية NFC، إضافة إلى مستشعر بصمة مدمج لتأمين الجهاز.