مناقشات لاستئناف العمل بمصنع أسمنت مصراتة

عُقد يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، اجتماع عبر الدائرة المغلقة بمقر محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في العاصمة طرابلس، جمع اللجنة الفنية لتنفيذ مشروع مصنع أسمنت مصراتة وممثلي شركة سينوما – وهان الصينية، المصنفة كأولى الشركات في الصين في مجال صناعة الأسمنت.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية لاستئناف العمل في المشروع الذي يهدف إلى إنتاج مليوني طن سنويًا في مرحلته الأولى، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنويًا خلال المرحلة الثانية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في تغطية جزء من الطلب في الأسواق الخارجية، وفقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية المعتمدة للمشروع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بوضع المصنع قيد التنفيذ، وفي مقدمتها التفاوض بشأن إعادة تفعيل العقد المُوقع بين المحفظة والشركة عام 2009.

وشملت المناقشات مراجعة وتحديث المستندات القانونية، والدراسات الفنية، والبيانات المالية السابقة ذات الصلة بالمشروع، بالإضافة إلى تقييم نسبة الإنجاز من الأعمال الهندسية والمدنية المنفذة، والنظر في التكلفة الإجمالية للمشروع السابقة والحالية، مع مراعاة التطورات التقنية الحديثة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض بند نطاق العمل والإطار الزمني المتوقع من الطرفين، وتم الاتفاق على الاستعانة بمكتب استشاري هندسي لتقييم كافة الأعمال الفنية والهندسية التي ستنفذها الشركة ضمن المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على إرسال فريق فني متخصص من الشركة للقيام بزيارة ميدانية إلى موقع المشروع جنوب مدينة مصراتة، بهدف تقييم الوضع القائم، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة على البنود التعاقدية، تمهيدًا لاستئناف العمل في تنفيذ المصنع.

وفي سياقٍ ذي صلة، تناول الاجتماع متابعة تنفيذ محضر الاتفاق المُوقع مع مركز البحوث الصناعية، بهدف تحديث الدراسات السابقة للمواد الخام بالموقع، والتأكد من نتائجها بشأن توفر المواد الخام اللازمة لتشغيل المصنع لمدة خمسين عامًا.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحفظة واللجنة لاستكمال كافة الترتيبات اللازمة لانطلاق المشروع، والبدء في تركيب المصنع قبل نهاية العام الجاري وفقًا للبرنامج الزمني المحدد من اللجنة، مع ضمان تنفيذه وفق أفضل المعايير والمواصفات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت في السوق الليبي.