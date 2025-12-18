«الأعلى للدولة» ينسق مع ديوان المحاسبة لمكافحة الفساد

استقبل رئيس لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى للدولة، رئيس اللجنة نوري الجيلاني الجمل، رفقة أعضاء اللجنة، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مصحوبًا بعدد من مديري الإدارات بالديوان، بمقر المجلس في طرابلس.

وبحث الطرفان سبل التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للدولة وديوان المحاسبة لدعم العمل الرقابي ومكافحة الفساد.

وناقش اللقاء عددًا من المحاور الفنية، من بينها أنواع الرقابة، الرقابة المسبقة، الإطار العام للصرف وآليات مراجعة الحساب الختامي للدولة.

وقدم وفد ديوان المحاسبة عروضًا مرئية موجزة حول مسارات التطوير المؤسسي، شملت التحول الرقمي، ضمان الجودة، التوظيف وإعداد التقارير، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، أكد رئيس لجنة مكافحة الفساد على خطورة الفساد وأثره السلبي على مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة تكامل أدوار الأجهزة الرقابية، ثم ثمن الجمل جهود ديوان المحاسبة في حماية المال العام، وأشاد بتعاونهم المستمر في هذا المجال.