مناقشة سبل التعاون لتطوير منتدى كوب 29

التقى وزير النفط والغاز المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، خليفة رجب عبد الصادق مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز “GECF” الجزائري محمد الهامل، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ ” كوب29″.

وركز الحديث أثناء الاجتماع حول فرص المبادرات المشتركة والتعاون من أجل مواصلة تطوير المنتدى بما يحقق مصلحة الدول الأعضاء.

ويعتبر منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية تسهل تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء ويعزز الحوار بين منتجي الغاز والمستهلكين لتحسين استقرار وأمن أسواق الغاز العالمية.