مناقشة آفاق التعاون الأمني بين ليبيا والولايات المتحدة

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بحضور اللواء أحمد أبوشحمة آمر غرفة العمليات الميدانية ببركان الغضب وعضو لجنة 5+5.

وتركز اللقاء الذي عُقد بمدينة مصراتة، على مناقشة آفاق التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال الأمني، وكذلك استعراض الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة، ومناقشة مخرجات حوار 5+5 الذي عُقد بمدينة غدامس خلال المدة الماضية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن المسارات السياسية هي الطريق لدعم الاستقرار في ليبيا وتجنب التصعيد العسكري، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام التي تخدم البلدين.