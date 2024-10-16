مناقشة إشراك الليبيين في الخارج بالانتخابات

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوطنية، اجتماعا مع مدراء الإدارات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لبحث قضايا تتعلق بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها المفوضية في سبيل إشراك وتمكين المغتربين الليبيين في الخارج.

وجاء في بيان الوزارة على فيسبوك، “بحث الاجتماع عدة مسائل تتعلق بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها المفوضية في سبيل إشراك وتمكين المغتربين الليبيين في الخارج من أي عملية انتخابية يستهدف أجرائها مستقبلاً كحق كفلته القوانين والتشريعات الليبية”.

وتابع البيان، “كما تم بحث ودراسة الآليات التي تساهم في إنجاح العملية الانتخابية في الخارج بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الخارجية من خلال تبادل البيانات والمعلومات والبدء في تكوين دورات تدريبية بالموظفين التابعين للوزارة خاصة بإدارة وتسهيل اجراء الانتخابات بالخارج”.

وأضاف،” تطرق المجتمعون الى طرح العديد من المسائل الأخرى ذات الصلة وذلك في إطار خطة المشروع الوطني لدعم ورعاية المغتربين الليبيين في الخارج الجاري العمل عليه”.

حضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين وضم كلا من مدراء الادارات المعنية ورؤساء الاقسام بهذه الادارات.