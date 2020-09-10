مناقشة آليات إنهاء العام الدراسي لطلبة الشهادة الإعدادية وسنوات النقل

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، اجتماعاً اليوم الخميس، مع رؤساء اللجان الفنية والخبراء والمختصين بالوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لمتابعة ما تم إقراره والاتفاق عليه في اجتماع وزير التعليم مع المختصين والخبراء يوم أمس الأربعاء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الآليات والضوابط المنظمة لخطة الوزارة في تطبيق عودة دراسية مقننة لا تقتضي الحضور اليومي للتلاميذ والطلاب.

وتم التطرق إلى إمكانية توفير الأسئلة الاسترشادية لكل طالب ووضع تصور لكيفية أداء الامتحانات النهائية لسنوات النقل وكذلك الشهادة الإعدادية.