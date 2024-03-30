مناقشة آليات اطلاق منصة «وافد» الرقمية

ناقش وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا ” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ” عادل جمعة ” ،ورئيس مصلحة الجوازات، وممثلون عن جهاز المخابرات، والشركة القابضة للاتصالات، آليات اطلاق تأشيرات العمل الإلكترونية للعمالة الوافدة.

وذكرت وزارة العمل والتأهيل، ان المجتمعين ناقشوا آليات الربط بين الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتأشيرة العمل والتنسيق بينها عبر منصة “وافد” الرقمية، والمتوقع إطلاقها في الأول من مايو القادم بعد استكمال كل الخطوات الإجرائية والقانونية.

واستعرضت الوزارة الخطوات التنفيذية في عرض فني شامل.