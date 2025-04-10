مناقشة آليات تعزيز التعاون مع أمريكا بمجالات متعددة

عقد في ديوان مجلس الوزراء، اجتماع ضم وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي بيرنت.

وجرى خلال اللقاء، “بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة”.

كما تطرّق الاجتماع إلى “أهمية دعم مبادئ الشفافية والإفصاح، خاصة فيما يتعلق بمساءلة الإنفاق الحكومي، بما يعزز من كفاءة الإدارة المالية ويخدم جهود الإصلاح المؤسسي”.

وأكد الجانبان حرصهما على “استمرار التنسيق والتشاور المشترك، بما يخدم المصالح الثنائية ويعزز علاقات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية”.