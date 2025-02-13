مناقشة سبل تعزيز مشاركة قطاع النفط في «المؤتمرات والمعارض الدولية»

عقد مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات ومعاهد ومراكز القطاع مديري المؤسسة فرع بنغازي والمنطقة الجنوبية، بحضور مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة ومدير إدارة الإعلام بالمؤسسة، وذلك في إطار تعزيز الحضور العالمي لقطاع النفط.

ناقش الاجتماع، الذي عُقد بمقر المؤسسة في طرابلس، سبل تعزيز مشاركة قطاع النفط الليبي في المؤتمرات والمعارض الدولية، مع استعراض التحديات والحلول المقترحة، وتعزيز التنسيق لتطوير الحضور الدولي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، نظرًا لقيمة القامات العلمية في القطاع.

خلص الاجتماع بتوجيه حزمة من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة لتقييم البحوث العلمية المشاركة في المؤتمرات، وتنسيق التواصل بين مكتب التعاون بالمؤسسة وممثلي التعاون في الشركات، وإلزامهم بتقديم مشاركات علمية بعد تقييم الأوراق العلمية.