مناقشة آلية تنفيذ مشروع إنشاء محطة ركاب بمطار مصراته الدولي

عُقِد اليوم الاثنين، اجتماع بمقر مصلحة المطارات في العاصمة طرابلس، ضم كل من مدير عام مطار مصراتة الدولي، ومدير إدارة المشاريع الهندسية، ورئيس قسم المباني والمنشآت بالمصلحة، وبحضور المختصين من طرف الشركة المتعاقد معها لتنفيذ مشروع محطة الركاب بالمطار.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي بناء على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (660) لسنة 2020 بشأن الموافقة علي تعديل العقد المبرم من طرف مصلحة المطارات بشأن توسعة وتحوير صالة المغادرة بمطار مصراته الدولي ليكون إنشاء محطة ركاب متكاملة.

وتم خلال الاجتماع مراجعة التصاميم وإضافة التعديلات اللازمة عليها بما يتلائم مع المتغيرات التي طرأت مؤخراً من حيث موقع المشروع وتمهيداً لاعتمادها في شكلها النهائي.

كما تم مناقشة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها من الجهات المختصة للبدء في التنفيذ بما فيها مصادقة ديوان المحاسبة على تعديل العقد وتوفير التغطية المالية اللازمة.