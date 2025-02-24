مناقشة آلية قبول الطلبة الفلسطينيين في التعليم «التقني والفني»

استقبل وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية يخلف السيفاو، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية بغزة وممثلها بالخارج، كمالين كامل شعث، ورئيس مجلس إدارة وقف الأمل للتعليم بتركيا، بحضور وكيلا الوزارة لشؤون الديوان والتطوير الفرجاني أحمد، ووكيل الوزارة لشؤون الكليات والمعاهد التقنية العليا طاهر بن طاهر.

وتناول اللقاء الذي حضره مدير إدارة الكليات التقنية علي السائح، “سبل التعاون والتنسيق في قطاع التعليم التقني والفني، وآلية قبول الطلبة الفلسطينيين، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية والاكاديمية بين البلدين، لاسيما نشر وطرح أبحاثهم العلمية بالمعامل التقنية والورش الفنية”.

وخلال اللقاء، أكد الوزير، “دعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وتضامنها معها لتحقيق حقوق الفلسطينيين كاملة، والتأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرِه”.

كما أكد الوزير، “منح الطلبة الفلسطينيين مقاعد دراسية مجانا، ومعاملة الطالب الفلسطيني معاملة الطالب الليبي في جميع الإجراءات الإدارية والمالية والتعليمية”.

وشدد على “تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، ومواصلة جهود البناء والتطوير لمؤسسات التعليم التقني والفني، وتلبية الاحتياجات من التخصصات التي تلبي متطلبات التنمية وترفد المجتمعان بخريجين مؤهلين ذوي إعداد تقني وأكاديمي وعلمي ذات جودة عالية”.