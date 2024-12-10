مناقشة أعمال هيئة الرقابة الإدارية والمخالفات وإحالتها للجهات المختصة

عُقد اجتماع، الاثنين، في مقر هيئة الرقابة الإدارية بمدينة بنغازي، ضم كلاً من رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب وعضو مجلس النواب صلاح الزوبيك مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم.

وتناول الاجتماع الأعمال التي تقوم بها الهيئة في متابعة الجهات الخاضعة لرقابتها ورصد كافة المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص استثمارات حقل الحمادة NC7 ، وتم التأكيد خلال الإجتماع على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة للإستثمارات في الحقول النفطية بما يكفل المحافظة على حصة الدولة الليبية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إهدار اي من حقوق الدولة في المحافظة علي ثرواتها.