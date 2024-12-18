تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، وفي إطار الجهود المستمرة لمعالجة أوضاع الجاليات والعمالة الأجنبية في ليبيا، عُقد اجتماع بين رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والسفير البنغلاديشي لدى ليبيا، بحضور عدد من المسؤولين من إدارة مباحث الجوازات ومكاتب الاستخدام والعلاقات، بالإضافة إلى مندوب من إدارة العلاقات والتعاون الدولي.

وتناول الاجتماع “مناقشة أوضاع الجالية البنغلاديشية في ليبيا وسبل تذليل الصعوبات التي تواجههم، مع التأكيد على معالجة أوضاعهم القانونية بما يضمن حماية حقوقهم وسلامتهم وفق القوانين واللوائح المعمول بها”.

وفي ختام الاجتماع، “تقدم السفير البنغلاديشي بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية والجهات المعنية على جهودهم المبذولة في متابعة أوضاع الجالية وحل الإشكاليات التي تواجههم”.