مناقشة أوضاع الطلبة المتعثرين بـ«مدارس التّعليم الأجنبي» 

ترأّستْ وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”، “اِجتماعاً حول اِمتحانات طلبة المدارس الأجنبية تحت إشراف المركز الوطني للامتحانات”.

وشهد الاِجتماع “حضور مدير المركز الوطني للامتحانات، ومُدير إدارة التّعليم الخاص، ومُدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، ورئيس قسم التّعليم الأجنبي بمركز الاِمتحانات”.

وجرى خلال الاِجتماع “اِستعراض أوضاع الطلبة المتعثرين بمدارس التّعليم الأجنبي، مع التأكيد على أهمّية اِتّخاذ حُلول عاجلة تُراعي المصلحة العامّة، وتلتزم بالأطر القانونية المعتمدة”.

وأكدت وزارة التّربية والتّعليم “حِرصها الدّائم على دعم الطلبة، وتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع مكوّنات العملية التّربوية”.

وأمس، عقدت لجنة إعداد لائحة التّعليم الأجنبي في وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية اِجتماعها السابع بِرئاسة وكيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”.

وناقش الاجتماع “شروط القبول والتسجيل في مدارس التعليم الأجنبي، والاطلاع على لائحة الدول العربية للاسترشاد بها”.

إلى ذلك، التقى وكيل الوزارة لشؤون المراقبات “مراقبي التّربية والتّعليم ببلديات الزنتان، الحرابة، المشاشية، القرضة الشاطئ، تينيناي”.

وناقش اللقاء “سير اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة في المراقبات واستعدادتها للامتحانات النّهائية للفصل الدّراسي الثاني لسنوات النّقل”.