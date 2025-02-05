مناقشة أوضاع القطاع الصحي في «بلدية قصر الحاج»

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، مع عدد من الأعيان والمسؤولين المحليين في بلدية قصر الحاج، لمناقشة أوضاع القطاع الصحي في المنطقة وسبل تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، “ناقش الحاضرون التحديات التي تواجه المرافق الصحية في المنطقة، واحتياجات المستشفيات والمراكز الطبية من التجهيزات والكوادر الطبية، إلى جانب سبل تحسين الخدمات الصحية للمواطنين”.

وأكد المهندس أبو جناح، “التزام وزارة الصحة بدعم القطاع الصحي في كافة البلديات، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية، بما يضمن تحقيق رؤية الوزارة في توفير رعاية صحية متكاملة”.

ويأتي هذا الاجتماع “ضمن سلسلة لقاءات يجريها وزير الصحة مع مختلف البلديات، بهدف متابعة أوضاع المرافق الصحية والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.

هذا “وحضر الاجتماع كل من أحمد علي محمد الحاجي (رئيس المجلس الاجتماعي قصر الحاج)، محمود أحمد محمد عبدالحميد (مختار محلة قصر الحاج)، الدكتور فوزي الوحيشي علي (من أعيان أولاد الحاج)، وأيمن الهادي ترجمان (من أعيان منطقة قصر الحاج)”.