مناقشة إجراءات تنفيذ الاتفاق المبرم بين مدينتي «تاورغاء ومصراتة»

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات – رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة اليوم مصطفى سالم اجتماعا مع عدد من أعضاء اللجنة لمناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين، والإجراءات التنفيذية العاجلة لتفعيل مهام اللجنة.

وأكد الوكيل أن هذا الاجتماع جاء لتذليل الصعاب لتنفيذ هذا الاتفاق حسب ما جاء في تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالخصوص، كما رحب بدور أعضاء اللجنة ومجهوداتهم المتواصلة لتنفيذ مهامهم.

وأشاد الوكيل بجهود أعضاء اللجنة في دعم تنفيذ الاتفاق كونه يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار والمصالحة بين الليبيين على الصعيد الوطني. مشددا على أهمية تفعيل اللجنة والبدء في تنفيذ الإجراءات لمطلوبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.