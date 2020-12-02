مناقشة إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الخطة الدراسية

عقد عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأربعاء اجتماعا مع وفد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، بحضور مهند يونس وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء و الجرحى والمفقودين.

كما حضر الاجتماع، رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الدكتور علي المهنكر، ومدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور طاهر حبيب، ومراقب التعليم زوارة سالم التلوع.

ونوقش خلال الاجتماع الذي عُقِد بمكتب عضو المجلس الرئاسي بديوان رئاسة الوزراء، العديد من الملفات الهامة التي تتعلق باللغة الأمازيعية، ومشاكل إعداد منهجها، والعجز الكبير في أعداد معلمي اللغة الأمازيغية.

كما ناقش الحضور إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الخطة الدراسية، وفي منظومة علاوة الحصة، وكذلك المستحقات المالية للجان العاملة على إعداد المناهج، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة التعليم.