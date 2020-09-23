مناقشة إعادة عمليات الإنتاج بمواقع شركة «مليته»

عُقِدَ أمس الثلاثاء، اجتماعاً تقابلياً بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط والغاز، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة طرابلس.

وترأس رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله الاجتماع، وبحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالقاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة لشركة مليته للنفط والغاز حسين بو سليانة، وعدد من المدراء والمختصين من الجانبين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع والتي تركّزت حول الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لضمان سلامة العاملين، وذلك تزامناً مع الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج ببعض مواقع الشركة، والتي تحتاج إلى أعمال صيانة وتجهيزات لوجستية، لضمان استقرار الإنتاج وسيره بالشكل الأمثل.

وفي هذا الصدد علّق رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله قائلاً: ” نحمد الله عز وجل أننا تمكنا من إعادة الإنتاج ببعض مواقعنا الآمنة، وستعمل المؤسسة من خلال التنسيق مع شركاتها لإعادة الإنتاج تدريجياً، كما يجب الأخذ في الاعتبار بتطبيق كافة معايير وتدابير السلامة الوقائية من جائحة كوفيد 19.. إن عودة الإنتاج هي خطوة هامة من أجل دعم الاقتصاد الليبي، وتم تحقيق هذا الأمر بفضل الله أولاً، ثم بجهود الخيّرين المخلصين في مختلف مناطق ليبيا، ونتوقع خلال الأسابيع القادمة زيادة تدريجية في معدلات الإنتاج، وهذا يضع عبأ كبيراً على عاملي قطاع النفط، الذين اثبتوا للجميع طيلة السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة، أنهم أبناء هذا الوطن وجنوده الأوفياء الحقيقيين”.