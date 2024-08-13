مناقشة إعادة فتح القنصلية السودانية في الكفرة

بحثت ليبيا والسودان إعادة افتتاح مكتب للقنصلية السودانية في بلدية الكفرة لتقديم الخدمات للنازحين والجالية السودانية في المنطقة.

وبين مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب نصر خالد عبد الكريم والقنصل العام السوداني عبد الرحمن محمد رحمة الله، “أوضاع الجالية السودانية في إطار مناطق الحكومة الليبية”.

وأثنى القنصل العام لجمهورية السودان “على جهود القيادة العامة لقوات المسلحة والحكومة الليبية في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار في ليبيا، كما أثنى على جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتذليل الصعاب وتقديم كل الخدمات القنصلية، بما يعزز التعاون وأواصر توطيد العلاقات ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين”.

عقد السيد /مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية د.نصر خالد عبدالكريم صباح اليوم… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي – وزارة الخارجية والتعاون الدولي‏ في الاثنين، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤