مناقشة احتياطات النقد وميزان المدفوعات ضمن مشاورات المركزي وصندوق النقد الدولي

تواصلت في العاصمة التونسية، مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، بين فريق مصرف ليبيا المركزي و بعثة خبراء صندوق النقد الدولي.

وذكر المصرف في بيان له، أن مشاورات اليوم الثاني ُناقشت جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات، ومساعي تطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة.

كما ناقش المجتمعون وضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الاجنبي، وتقييم وضع القطاع المصرفي، والجوانب العملية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وخطط التوسّع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.