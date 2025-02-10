مناقشة استئناف الرحلات الجوية «المباشرة» بين طرابلس ومدريد

اجتمع مدير الإدارة الأوروبية، بوزارة الخارجية والمغتربين بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر إبراهيم الطويل، مع خافيير سوريا كنتانا سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى ليبيا، وبحضور نادية محمد مسعود رئيس قسم الجنوب بالإدارة.

وجرى خلال الاجتماع “مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما أعرب الجانبان عن تطلعهما وحرصهما على الدفع لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين”.

وأكد الطرفان على أهمية “استئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين طرابلس ومدريد، وتشجيع تبادل زيارات الوفود للتشاور الثنائي بين البلدين، خاصة الوفود في المجال الاقتصادي، وفي هذا الصدد تم التطرق إلى الاستعدادات الجارية لعقد المنتدى الاسباني الليبي الذي تستضيفه إسبانيا خلال شهر أبريل 2025م”.