مناقشة استراتيجيات التحصين.. التربية تشارك بورشة تدريبية في تونس

تشارك مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، نادية البكوش، في ورشة العمل التدريبية حول تنفيذ التوجيهات التشغيلية للاستراتيجيات متعددة القطاعات للتعامل مع الحالات الصفرية للأطفال غير المطعَّمين ضد الأمراض المكافحة بالتحصين، وتطوير مسودة خطة تنفيذية متكاملة.

وتهدف الورشة، التي ينظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة اليونيسف، إلى تعريف الشركاء من قطاع الصحة والتطعيم والقطاعات الأخرى بالتوجيهات التشغيلية الجديدة لاستراتيجيات الأطفال غير المطعَّمين، وتسهيل التطبيق العملي لهذه التوجيهات من خلال التخطيط المسبق بين القطاعات، والخطوات الأولية لتصميم نهج متكامل، وإعداد خطة تنفيذية ذات تكلفة محددة باستخدام أدوات التخطيط والتحديد.

وتستهدف الورشة، التي تعقد خلال الفترة من 27 أبريل إلى 01 مايو بدولة تونس، ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، هيئة صندوق التضامن الاجتماعي، وإدارة الخدمات الصحية بوزارة الصحة.