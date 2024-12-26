مناقشة الأضرار الناتجة عن المنخفضات الجوية في ترهونة

استقبل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المديريات، لواء بشير الأمين، الأربعاء، عميد بلدية ترهونة محمد الكشر والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بمدينة ترهونة، أبرزها تأثير جريان الأودية والأضرار المادية الناجمة عنها بسبب المنخفضات الجوية الأخيرة كما تم التطرق إلى بعض مطالب أهالي وسكان المدينة لتحسين الخدمات اليومية التي تمس احتياجاتهم الأساسية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة للتعاون مع البلديات ومعالجة القضايا التي تهم المواطنين.