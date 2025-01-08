مناقشة الاستعدادات لاستضافة الامتحانات التجريبية في «أولمبياد القندس الليبي»

بحث مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، الدكتور “محمد إبراهيم غومة ” مع مدير مكتب التوثيق والمعلومات بالمركز، المهندسة هدى عمر زرتي، الاستعدادات لاستقبال الامتحانات التجريبية لمسابقة “أولمبياد القندس الليبي”، والتي تُنظمها الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبرعاية الشركة القابضة للاتصالات.



وأوضحت المهندسة هدى زرتي، خلال الاجتماع “جاهزية عدد من الفروع التابعة للمركز العام لاستضافة الحدث، وهي: صبراتة، الزاوية، غريان، المرقب، بني وليد، زليتن، سرت، مصراتة، طرابلس، إضافة إلى قاعات المركز العام في طرابلس”.

يُذكر أن “المسابقة تُنظم بالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم وفروعه، وتهدف إلى تعزيز مهارات التفكير الإبداعي والتكنولوجي لدى الطلبة”.