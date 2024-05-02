مناقشة الاستعدادات لامتحانات إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

تابع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، الاستعدادات لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2023 – 2024م، وذلك خلال زيارته للمركز الوطني للامتحانات والاجتماع بإداراته.

وحسب بيان الوزارة، ناقش المجتمعون، التجهيزات الخاصة بالامتحانات ووضع الجداول، وسحب الأسئلة، ومناقشة امتحانات مدارس التعليم الأجنبي في ليبيا.

وطالب المقريف بتطبيق اللوائح الخاصة بالامتحانات على التلاميذ والطلاب، مؤكداً ضرورة انتهاء الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقًا، وانتهاء العام الدراسي بشكل كامل قبل بداية شهر أغسطس القادم، لكي يتاح للمعلمين أخذ إجازتهم دون أعباء إضافية.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ومدير المركز الوطني للامتحانات، ومديرو الإدارات بالمركز، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.