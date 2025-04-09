مناقشة الاستعدادات لـ«المونديال المغاربي للمونودراما» بدورته الثالثة

التقى رئيس لجنة الاعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني، في مجلس النواب جلال الشويهدي، رئيس المونديال المغاربي للمونودراما صالح كامل بالقاسم.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، “استعدادات اللجنة المنظمة للمونديال المغاربي في دورته الثالثة المزمع اقامتها في مدينة البيضاء، كما استعرض اللقاء المراحل التي وصلت إليها اللجنة المنظمة في التجهيز للمونديال”.

وتعهد رئيس لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني بمجلس النواب، “بالعمل على تذليل كافة العراقيل والصعوبات والمساهمة في إنجاح هذه الدورة المستحقة”.

هذا “وحضر اللقاء المستشار الإعلامي بالمؤسسة الدولية للإعلام والثقافة والفنون ايهاب المنصوري ورئيس اتحاد المسرحيين المغاربة سعد المغربي”.