مناقشة الاستعدادات لمشاركة ليبيا في «إكسبو اليابان 2025»

ناقش رئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول، الثلاثاء، مشاركة ليبيا في معرض “إكسبو اليابان 2025″، خلال لقائه مع سفير جمهورية اليابان لدى ليبيا شيمورا إيزورو، بحضور عدد من مدراء الإدارات واللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للمعارض.

جرى خلال اللقاء “مناقشة المساحة المخصصة للجناح الليبي، بالإضافة إلى اليوم الوطني الخاص بليبيا ضمن فعاليات المعرض ، حيت تٌعد مشاركة دولة ليبيا خطوة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية” حسب ما ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك.

وتابعت الوزارة، “كذلك عرض اللقاء الفرص الاستثمارية في ليبيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة، السياحة، الصناعة، والتكنولوجيا، مما يفتح الباب أمام الشراكات الدولية لدخول الي السوق الليبي .

كما تم التباحث حول مشاركة جمهورية اليابان في معرض طرابلس الدولي 2025م ، وأهمية هذا الحضور في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين”.



ويعكس هذا اللقاء جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز العلاقات الثنائية، والمشاركة في الفعاليات الدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين .