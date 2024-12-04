مناقشة الاستعدادات لمواجهة التداعيات المحتملة للطقس خلال الأيام القادمة

عقدت اللجنة الوطنية للطوارئ في وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعا استثنائيا للتنسيق والاستعداد المبكر لمواجهة تداعيات تقلبات الأحوال الجوية المحتملة التي حذر منها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ترأس اللجنة نصر المحتوت، وبحضور جميع أعضائها من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتشير تنبؤات المركز إلى “احتمالية وصول هذه التقلبات إلى الشمال الغربي للبلاد، مساء الخميس المقبل، وتستمر حتى الجمعة، مصحوبة بأمطار جيدة إلى غزيرة، ما قد ينجم عنها تشكل السيول وجريان الأودية”.

ووجه المركز كافة المواطنين “بالابتعاد عن مجارى الأودية وتجمعات المياه والحذر عند قيادة المركبات الآلية”.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل كافة القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريرا مفصلا عن الحالة الجوية المتوقعة طيلة فترة التقلبات الجوية ليتسنى للجهات ذات العلاقة الاستعداد وأخذ التدابير اللازمة.

بدوره، قدم مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المائية، عضو اللجنة، لمحة موجزة عن حالة سدود الأودية الواقعة في الشمال الغربي للبلاد وأوضاعها وكميات المياه المحصورة داخلها، وكذلك حول ما إذا كانت السدود بحاجة إلى تنفيس الصمامات والتقليل من كميات المياه المحصورة بداخلها من عدمه، مطمئنًا بأن جميع السدود لا تزال في حالة جيدة وأن كميات المياه المحصورة تعتبر قليلة مقارنة بالقدرة الاستيعابية الإجمالية لكل سد.

من جانبه، طالب مدير شركة الخدمات العامة طرابلس عضو اللجنة محمد إسماعيل، المركز الوطني للأرصاد الجوية بضرورة تزويد اللجنة بتقارير مفصلة حول التقلبات الجوية المحتملة بحيث تتضمن كميات الأمطار المتوقعة، كذلك ضرورة التنبيه عن الحالة الجوية الطارئة المتوقعة في وقت كاف ليتسنى التجهيز وأخذ التدابير اللازمة من قبل جميع الجهات المعنية بحيث تؤدي أعمالها على الوجه الأمثل.