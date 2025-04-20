مناقشة البرامج الإعلامية والتوعوية الهادفة لـ«حماية الأطفال»

في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عقد اللواء نورالدين أبوجريدة، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اجتماعًا تنسيقيًا مع الأستاذة نادية البكوش، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التربية والتعليم.

وحضر الاجتماع “رئيس مكتب حماية الطفل والأسرة، ومندوب وزارة التربية والتعليم في اللجنة العليا للطفولة، وعضو من مكتب الإعلام الأمني بالإضافة إلي عضو آخر عن وزارة التربية والتعليم”.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة عدد من البرامج الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى حماية الأطفال من كافة أشكال العنف وتعزيز الوعي المجتمعي بدور الأسرة في رعاية الطفل وحمايته”.

ويأتي هذا اللقاء “ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية في مواجهة الظواهر السلبية التي تمس الأسرة وتهدد استقرار المجتمع”.