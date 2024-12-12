مناقشة التحديات التي تواجه الشباب وطرق معالجتها

اجتمع في طرابلس 28 شابًا وشابة من غرب وجنوب ليبيا لمناقشة حلول للتحديات السياسية الحالية التي تواجه وطنهم، كجزء من الجهود المكثفة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبيل إطلاق العملية السياسية.

وأكد الشباب، “على أهمية التثقيف السياسي للشباب وترشح الشباب في الانتخابات، ونزع السلاح والتسريح من خلال دعم الرياضة، وعلى أهمية إجراء مصالحة وطنية شاملة”.

وخلال هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة برنامج ‌ “الشباب يشارك ⁩”، “وضع المشاركون والمشاركات حلولاً للتحديات القائمة، والتي سيتم توجيهها من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الجهات المعنية”.

وفي الأسبوع المقبل، تنظم البعثة لقاءً مماثلاً في بنغازي يمكن الشباب من الشرق والجنوب من المشاركة في نفس المسار.